Koopmeiners Juventus al via la missione per recuperare l’olandese | club e Tudor sono pronti a rilanciare così il giocatore! Il piano

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juventus, l’olandese fin qui ha deluso: ora giocherà mediano per ritrovare continuità e fiducia, il club vuole recuperare l’investimento. Un acquisto stellare che non ha ancora brillato. Il primo anno e spiccioli di  Teun Koopmeiners  con la maglia della  Juventus  è stato al di sotto delle aspettative, un percorso a ostacoli che ha impedito al centrocampista olandese di mostrare quelle immense qualità che avevano convinto il club a fare un grande investimento per strapparlo all’ Atalanta nell’estate del 2024. Ma la fiducia non è svanita. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la  Juve  e  Igor Tudor  hanno studiato un nuovo piano per rilanciarlo: un cambio di ruolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

