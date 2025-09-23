Koopmeiners Juve diventa un caso Tudor già al lavoro per provare a recuperarlo | svelato il doppio piano del tecnico bianconero

Koopmeiners Juve, l’analisi del Corriere dello Sport: il centrocampista non riesce a incidere in nessun ruolo, ora serve un episodio per sbloccarlo. Da colpo stellare a vero e proprio caso tattico e psicologico. L’avventura di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus non riesce a decollare e, dopo le ultime, deludenti prestazioni, la sua situazione sta diventando uno dei temi più spinosi da gestire per Igor Tudor. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il centrocampista olandese appare in una profonda crisi di fiducia e di identità, tanto che l’allenatore sta provando a recuperarlo più a livello mentale che tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve diventa un caso, Tudor già al lavoro per provare a recuperarlo: svelato il doppio piano del tecnico bianconero

