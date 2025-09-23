Koopmeiners Juve diventa un caso Tudor già al lavoro per provare a recuperarlo | svelato il doppio piano del tecnico bianconero

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juve, l’analisi del Corriere dello Sport: il centrocampista non riesce a incidere in nessun ruolo, ora serve un episodio per sbloccarlo. Da colpo stellare a vero e proprio caso tattico e psicologico. L’avventura di  Teun Koopmeiners  con la maglia della  Juventus  non riesce a decollare e, dopo le ultime, deludenti prestazioni, la sua situazione sta diventando uno dei temi più spinosi da gestire per  Igor Tudor. Come analizzato dal  Corriere dello Sport, il centrocampista olandese appare in una profonda crisi di fiducia e di identità, tanto che l’allenatore sta provando a recuperarlo più a livello mentale che tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners juve diventa un caso tudor gi224 al lavoro per provare a recuperarlo svelato il doppio piano del tecnico bianconero

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve diventa un caso, Tudor già al lavoro per provare a recuperarlo: svelato il doppio piano del tecnico bianconero

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve

Real Madrid Juve, Tudor stupisce tutti! Tolto Yildiz per Koopmeiners a 20? dal termine del match. La scelta che fa discutere i tifosi sui social

Yildiz Juve, Marcolin proprio non riesce a spiegarsi il perché del cambio con Koopmeiners: «Io l’avrei lasciato in campo per un semplice motivo e non avrei messo dentro l’olandese che non si è notato»

Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO

La visita della Juve a Trump diventa un caso internazionale: giocatori in imbarazzo e la politica attacca. Social impazziti, le reazioni; Tudor ufficializza due forfait per Bologna-Juventus; La telenovela estiva, il ricatto, i 60 milioni, il taxi. E stasera Koopmeiners torna a Bergamo....

koopmeiners juve diventa casoJuve, scoppia il caso Koopmeiners: Tudor non sa più dove metterlo - Lenin commenterebbe così l'andamento di Teun Koopmeiners che, dopo le prime discrete prestazioni, pare essere tornato il gemello meno forte di se stesso. Secondo corrieredellosport.it

koopmeiners juve diventa casoJuventus, esplode un altro caso: “Koopmeiners mai più in campo” - La presa di posizione non è tardata ad arrivare e sta alimentando una vera e propria bufera mediatica: Juventus avvisata. Lo riporta juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Juve Diventa Caso