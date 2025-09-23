Koopmeiners Juve De Grandis non ha dubbi | Per me c’è questo aspetto che sta incidendo sulle sue prestazioni negative in bianconero

Koopmeiners Juve, il giornalista di Sky Sport analizza le difficoltà dell’olandese: il centrocampo a due lo penalizza e il flop dell’anno scorso pesa. Un problema tattico che diventa un blocco psicologico. L’involuzione di Teun Koopmeiners con la maglia della Juve è uno dei temi più discussi di questo avvio di stagione. A offrire un’analisi lucida e dettagliata è il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, che ha individuato le due cause principali delle difficoltà dell’olandese: un modulo che non esalta le sue caratteristiche e il peso del “flop” della passata stagione. Koopmeiners Juve: l’analisi tattica di De Grandis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, De Grandis non ha dubbi: «Per me c’è questo aspetto che sta incidendo sulle sue prestazioni negative in bianconero»

In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve

Real Madrid Juve, Tudor stupisce tutti! Tolto Yildiz per Koopmeiners a 20? dal termine del match. La scelta che fa discutere i tifosi sui social

Yildiz Juve, Marcolin proprio non riesce a spiegarsi il perché del cambio con Koopmeiners: «Io l’avrei lasciato in campo per un semplice motivo e non avrei messo dentro l’olandese che non si è notato»

Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO

Juve, Koopmeiners scommessa persa? Tudor non trova una soluzione e il mercato incombe $teunkoopmeiners $juventus $sportmediaset sportmediaset.mediaset.it/calcio/juventu… - X Vai su X

Koopmeiners sempre più un fantasma: fin qui ogni sua rete è costata 3,2 milioni alla Juve (Gazzetta) L'olandese ha firmato fino al 2029 e fino ad allora pesa sul bilancio per 36 milioni. E i quattro milioni e mezzo di ingaggio all’anno non sono sostenibili per qu - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic o Kolo? Nessuno!, Nico come alla Fiorentina: la Juve vista da Sky; Motta? Molti lo hanno confuso. Allo Spezia stava per essere esonerato poi…; De Grandis: Alla Juve servirebbe risolvere l'enigma Koopmeiners.

Koopmeiners Juve, De Grandis non ha dubbi: «Per me c’è questo aspetto che sta incidendo sulle sue prestazioni negative in bianconero» - Koopmeiners Juve, il giornalista di Sky Sport analizza le difficoltà dell’olandese: il centrocampo a due lo penalizza e il flop dell’anno scorso pesa Un problema tattico che diventa un blocco psicolog ... Segnala juventusnews24.com

De Grandis: "Koopmeiners non ha una posizione specifica. Locatelli e Thuram sono troppo soli" - Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis sulla Juventus ha detto: “Il fatto di aver giocato sempre con tre attaccanti fa sì che il centrocampo della Juve abbia quasi sempre ... Si legge su tuttojuve.com