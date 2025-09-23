Kojima annuncia OD | Knock un incubo interattivo nato con Xbox

Sbircialanotizia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con OD: Knock, Hideo Kojima spalanca di nuovo le porte dell’ignoto, promettendo un orrore che si annuncia più intimo e disturbante che mai. Il progetto, nato dall’incontro fra la sua creatività e l’ecosistema Xbox, prende forma in Unreal Engine e intreccia recitazione d’autore, linguaggio cinematografico e interattività estrema. Un’alleanza tecnologica che spinge i confini del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

kojima annuncia od knock un incubo interattivo nato con xbox

© Sbircialanotizia.it - Kojima annuncia OD: Knock, un incubo interattivo nato con Xbox

In questa notizia si parla di: kojima - annuncia

Physint riceve la key art ufficiale, Hideo Kojima annuncia tre attori del cast del gioco PlayStation

J-POP Manga annuncia Death Stranding 2 On the Beach – Il romanzo e la nuova edizione di Il gene del talento e i miei adorabili meme di Hideo Kojima

OD, l'horror di Kojima si mostra in un nuovo terrificante trailer; OD: il nuovo horror di Kojima torna a mostrarsi con il sottotitolo Knock; Kojima Productions Beyond the Strand: tutti gli annunci per i 10 anni dello studio.

Hideo Kojima presenta OD: Knock, il nuovo progetto horror su Xbox - (Adnkronos) – Il visionario autore di Metal Gear e Death Stranding ha svelato al Tokyo Game Show 2025 il primo trailer di OD: Knock, un’esperienza che promette un terrore inedito. Come scrive msn.com

OD: il nuovo horror di Kojima torna a mostrarsi con il sottotitolo Knock - OD: Kojima descrive il suo nuovo horror come un’esperienza mai vista prima. Si legge su vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Kojima Annuncia Od Knock