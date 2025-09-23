Siamo dunque arrivati alla settimana che ci dirige a Victory Road e avvicina conseguentemente a Bound For Glory. È quindi questo il momento e la sede in cui poter rendere pubblici i miei pronostici dello show (li sto scrivendo dalla Scozia, dopo Wrestlepalooza, ALL OUT e uno show indie visto dal vivo con Grado protagonista, ovvero Disco Club della Discovery Wrestling). Sono sei i match finora annunciati e partiamo con quello valevole per il titolo International. Non escluderei un cambio di rotta con Frankie Kazarian nuovo campione, reputo però questa opzione ancora “acerba”. Mi piacerebbe infatti poter vedere rinnovare questa sfida tra i due contendenti per BFG. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Knockouts War’s coming?