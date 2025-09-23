Knicks a caccia dell' anello con coach Brown | Ma dobbiamo trovare la chimica giusta

A New York c'è anche un pizzico d’azzurro grazie a Riccardo Fois, assistente anche della nazionale di Pozzecco, che con Mike Brown aveva già lavorato a Sacramento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Knicks a caccia dell'anello con coach Brown: "Ma dobbiamo trovare la chimica giusta"

