Kevin Bonaldo condizioni stabili | il ciclismo veneto con il fiato sospeso

Restano stabili le condizioni di Kevin Bonaldo, il 25enne ciclista trevigiano della Sc Padovani Polo Cherry Bank colpito da un malore domenica scorsa durante la Piccola Sanremo di Sovizzo. L’ultimo bollettino medico diffuso dal San Bortolo di Vicenza conferma che non ci sono variazioni rispetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: kevin - bonaldo

Kevin Bonaldo, malore durante la gara ciclistica: il fratello lo soccorre a 2 chilometri dall'arrivo. Il 25enne è in coma

Kevin Bonaldo resta in prognosi riservata, la Sc Padovani domani si ferma

Infarto durante gara di bici a Sovizzo: Kevin Bonaldo resta in grave stato - facebook.com Vai su Facebook

Ore d'ansia: Kevin Bonaldo resta ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Vicenza. La sua squadra intanto ha deciso di non correre domani #ciclismo #solidarietà https://tuttobiciweb.it/article/1758548756… - X Vai su X

Kevin Bonaldo, condizioni stabili: il ciclismo veneto con il fiato sospeso; Ciclista colto da malore alla Piccola Sanremo, le condizioni rimangono stabili; Padovani Polo Cherry Bank, restano stabili le condizioni di Kevin Bonaldo: Bisognerà attendere ancora almeno 48 ore per avere un quadro clinico più definito e completo.

Ancora in terapia intensiva Kevin Bonaldo, atleta 25enne colpito da malore alla Piccola Sanremo - E' ancora forte la preoccupazione per le condizioni di Kevin Bonaldo, il ciclista di origini bassanesi e residente a Loria (Treviso) che ieri si è sentito ... Segnala ecovicentino.it

Kevin Bonaldo, malore durante la gara ciclistica: il fratello lo soccorre a 2 chilometri dall'arrivo. Il 25enne è in coma - È Kevin Bonaldo, 25 anni di Ramon di Loria, il corridore colpito da arresto cardiaco ieri, quando mancavano due chilometri al traguardo della Piccola Sanremo, vinta dal danese ... Si legge su ilgazzettino.it