Kennedy Jr la sparata su autismo e Tylenol ha mandato su tutte le furie i suoi amici novax

Wired.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio infondato sull'associazione tra il farmaco e disturbi dello spettro non è stata accolta bene dagli alleati antivaccinisti del segretario alla Salute. 🔗 Leggi su Wired.it

kennedy jr la sparata su autismo e tylenol ha mandato su tutte le furie i suoi amici novax

© Wired.it - Kennedy Jr, la sparata su autismo e Tylenol ha mandato su tutte le furie i suoi amici novax

In questa notizia si parla di: kennedy - sparata

Usa, Trump: “Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo”; Autismo classificato “sicuramente abbastanza aumentato”: ex direttore del CDC; Il tylenol provoca autismo?.

kennedy jr sparata autismoL’ultima di Trump e di Kennedy jr: l’autismo non è più colpa dei vaccini ma di un farmaco a base di paracetamolo - Siamo fermamente in disaccordo con qualsiasi ipotesi contraria e siamo profondamente preoccupati per il rischio ... Lo riporta lasicilia.it

kennedy jr sparata autismoLa pillola magica di Trump e Kennedy per l'autismo - L'Amministrazione americana accelera frettolosa l’approvazione di un farmaco sperimentale. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Kennedy Jr Sparata Autismo