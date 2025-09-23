Oggi, martedì 23 settembre, la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il Kazakistan nel ritorno del playoff che mette in palio il pass per gli Europei 2026. Alla Jepke-Jak Hall di Astana (ore 16.30), impianto da 5.000 posti a sedere, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni e gli azzurri saranno chiamati a una super prestazione per piegare una delle compagini più forti del Vecchio Continente. La squadra allenata da Salvo Samperi parte da una piccola condizione di vantaggio. La selezione del Bel Paese si è imposta di misura (2-1) a Fasano, nel match d’andata, e cercherà di difendere questo gol di margine nella sfida in trasferta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kazakistan-Italia oggi, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5: orario, tv, programma, streaming