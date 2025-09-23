Katie Holmes Joshua Jackson Michelle Williams | grande emozione tra nostalgia e solidarietà Ma è grande il dolore per l' assenza di Van Der Beek

L ’attesa era altissima e le aspettative non sono state deluse: il cast di Dawson’s Creek si è riunito al Richard Rodgers Theatre di New York per una serata di beneficenza che ha riportato in vita la magica atmosfera della serie a cavallo tra la fine degli ann ’90 e i primi anni 2000. L’unica grande assenza è stata quella di James Van Der Beek, volto iconico di Dawson Leery, costretto a rinunciare all’evento per motivi di salute. L’attore, che lo scorso anno ha rivelato di lottare contro un cancro al colon-retto, ha comunque voluto partecipare virtualmente, sorprendendo i fan con un videomessaggio ricco di emozione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

