Katie Holmes Joshua Jackson Michelle Williams | grande emozione tra nostalgia e solidarietà Ma è grande il dolore per l' assenza di Van Der Beek
L ’attesa era altissima e le aspettative non sono state deluse: il cast di Dawson’s Creek si è riunito al Richard Rodgers Theatre di New York per una serata di beneficenza che ha riportato in vita la magica atmosfera della serie a cavallo tra la fine degli ann ’90 e i primi anni 2000. L’unica grande assenza è stata quella di James Van Der Beek, volto iconico di Dawson Leery, costretto a rinunciare all’evento per motivi di salute. L’attore, che lo scorso anno ha rivelato di lottare contro un cancro al colon-retto, ha comunque voluto partecipare virtualmente, sorprendendo i fan con un videomessaggio ricco di emozione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: katie - holmes
Katie Holmes sarà protagonista, sceneggiatrice e regista della trilogia Happy Hours; con lei Joshua Jackson
Katie Holmes regista e sceneggiatrice della trilogia Happy Hours con Joshua Jackson
Katie Holmes e Joshua Jackson, dopo Dawson's Creek, di nuovo insieme in Happy Hours
? Un evento benefico voluto da Michelle Williams, che ha poi coinvolto Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, con Lin-Manuel Miranda che - X Vai su X
Il look di Katie Holmes per la New York Fashion Week divide il web e i social: l’attrice, per lo show di FForme ha scelto un maxi abito in seta rossa a maniche lunghe con scollatura alta e gonna drappeggiata, indossato con un coprispalle tono su tono. Ha comp - facebook.com Vai su Facebook
James Van Der Beek salta la reunion di Dawson's Creek: i motivi; Katie Holmes e Joshua Jackson diventano mamma e papà sul set: per i fan di Dawson's Creek è un sogno d'amore senza tempo; James Van Der Beek non rinuncia alla reunion di Dawson's Creek.
Dawson’s Creek, la commovente reunion - Il cast di Dawson’s Creek si è riunito il 22 settembre per una reunion emozionante e coinvolgente a New York. Segnala cinefilos.it
James Van Der Beek salta la reunion di Dawson’s Creek, assente per motivi di salute - James Van Der Beek, affetto da un cancro al colon, è stato costretto a perdersi la reunion organizzata per lui dal cast di Dawson’s Creek ... Secondo dilei.it