Katia Taddei candidata al Consiglio regionale | La Val di Cecina non deve perdere questa opportunità
Nata a Castelnuovo di Val di Cecina, Taddei è docente di Lingua e Civiltà Inglese presso l’ITIS “A. Santucci” di Pomarance (sezione distaccata dell’ITC Niccolini di Volterra). Laureata con 110 e lode in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Pisa, vanta un lungo impegno sia nel sociale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Incontriamoci a Cascina il 22 settembre alle 17:30 al Bar La Torre in Piazza dei Caduti! Saranno presenti le nostre candidate e i nostri candidati: Matteo Trapani, Alessandra Nardini, Andrea Ferrante, Catia Sparapani, Antonio Mazzeo, Katia Taddei, Gabriele - facebook.com Vai su Facebook
Eccidio di Noccioleta, Katia Taddei scava nei fatti di Massa Marittima: a lei il Pegaso regionale.