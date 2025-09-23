Kate Middleton la nuova ossessione di suo figlio Louis

Kate Middleton ha rivelato la nuova passione autunnale di suo figlio Louis, il più piccole e più vivace dei suoi bambini. Il Principino, 7 anni compiuto lo scorso aprile, è inarrestabile e le sue scenette in pubblico mentre fa di tutto per spazientire i genitori sono spassosissime. Ma è anche forse quello che più ha preso dalla mamma, almeno in fatto di hobby. Kate Middleton, l’ultima rivelazione su Louis. Ogni tanto Kate Middleton svela qualche dettaglio della sua vita famigliare. Ad esempio che sua figlia Charlotte è molto sportiva e ultimamente adora l’atletica, che suo marito William detesta la frutta secca dentro i brownie e la critica per questo o che lei adora nuotare nell’acqua fredda facendo inorridire suo marito. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la nuova ossessione di suo figlio Louis

