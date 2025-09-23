Kate Middleton incanta in rosa | il ritorno glamour della Principessa del Galles

Non era la prima volta che Kate si mostrava in pubblico dopo la malattia. Ma la visita a Southport, accanto al principe William, ha assunto i contorni di un vero e proprio ritorno ufficiale, con il peso simbolico delle grandi occasioni. Una giornata di emozione, di dolore condiviso, ma anche di speranza, in cui la Principessa del Galles ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare l’empatia del ruolo con lo stile impeccabile che la rende un’icona. Il look che parla di rinascita. Gli occhi di tutti erano puntati su di lei. Kate ha scelto un coordinato grigio elegante, impreziosito da una camicetta rosa cipria. 🔗 Leggi su Panorama.it

