Kate Middleton in ginocchio tra i bambini E il suo look manda un potente messaggio

Kate Middleton e William hanno fatto una toccante visita a Southport per mostrare il loro continuo sostegno alla comunità dopo la strage del luglio 2024 dove persero la vita tre bambine e per incontrare le famiglie e i compagni delle vittime. La Principessa del Galles si è inginocchiata per parlare con i giovanissimi studenti e si è complimentata con loro per quanto hanno fatto dopo la tragedia. Ma oltre che con le parole, ha lanciato un importante messaggio anche con il suo look. Kate Middleton, Principessa dei bambini: si inginocchia tra loro. Kate Middleton ha dimostrato in più di un’occasione di avere una vera e propria propensione a relazionarsi coi bimbi, tanto che è stata soprannominata la Principessa dei bambini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton in ginocchio tra i bambini. E il suo look manda un potente messaggio

