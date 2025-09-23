Kate Middleton il ritorno in rosa a Southport

Kate Middleton è tornata in pubblico accanto a William con un look che ha fatto parlare: completo grigio e camicetta rosa cipria, sobria ed elegantissima. La Principessa del Galles ha emozionato i bambini della scuola frequentata da una delle vittime della strage di Southport, fermandosi a parlare con loro e regalando sorrisi. Un ritorno ufficiale che segna la sua rinascita pubblica, tra glamour e commozione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton, il ritorno in rosa a Southport

In questa notizia si parla di: kate - middleton

La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

Kate Middleton a Wimbledon, anche lei ha osato rompere il protocollo

Kate Middleton, coinvolta nello scandalo degli incontri da 23mila euro

Kate Middleton segue il rigido codice di abbigliamento reale: un cappello chiuso (a scatola, cocktail o con velo). Il colore bordeaux/vino è associato alla formalità e alla dignità, mantenendo il monarca al centro dell'attenzione. La borsa Chanel nelle sue mani è - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo stile di Kate Middleton: borse Chanel e look griffati dopo la malattia https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/21/dalle-borse-di-chanel-e-dior-al-completo-di-alexander-mcqueen-ecco-cosa-ce-dietro-i-nuovi-look-griffati-di-kate-middleton/8133849/?utm_term= - X Vai su X

Kate Middleton incanta in rosa: il ritorno glamour della Principessa del Galles; La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro; Kate Middleton accoglie i Macron con un look rosa cipria che parla francese.

Come Kate Middleton ha riscritto il dress code reale con il suo ritorno sulle scene - Kate Middleton, il ritorno: come è e cosa dice il suo nuovo look. luxgallery.it scrive

Kate Middleton, il look simbolico per il suo ritorno al Commonwealth: l'abito rosso (riciclato) e il tributo a Lady D, Geri Halliwell "copia" la principessa - Kate Middleton e Re Carlo III sono tornati sotto i riflettori ieri per la cerimonia annuale del Commonwealth Day presso l'Abbazia di ... Come scrive ilgazzettino.it