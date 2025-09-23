Kamala contro Trump | Dittatore comunista

L'ex vicepresidente tradita dai magnati: "Non hanno fatto nulla per difendere la democrazia" L'Identità.

"Perseguite Kamala Harris, Beyoncé e Oprah Winfrey". Cosa c'è dietro la nuova crociata di Trump

Kamala Harris, la sua disfatta contro Donald Trump diventa un libro

Usa, Trump toglie i Servizi Segreti a Kamala Harris: la protezione era scaduta il 21 luglio ma Biden aveva concesso proroga di 1 anno

A quasi un anno dalla sconfitta elettorale contro Donald Trump, Kamala Harris ha rivelato che il suo vicepresidente ideale sarebbe stato Pete Buttigieg. Ma non lo scelse perché … LEGGI https://www.gay.it/kamala-harris-pete-buttigieg-vicepresidente

Stati Uniti, la vendetta di Trump: tolta la scorta a Kamala Harris - la Repubblica

Kamala contro Trump: Dittatore comunista; Kamala Harris: «Pronti ad agire se Trump tenterà di sovvertire l’esito del voto»; Anche Musk alla telefonata Trump-Zelensky. Presidente non più perseguibile per assalto Capitol Hill.

Obbedire al sire. L'America di Trump un passo al giorno verso il regime - Licenziamenti, censure, divieti: mentre la destra Maga si intesta la difesa del libero pensiero, il suo presidente mette a tacere chiunque non si allinei agli ...

Trump, 'non sono un dittatore, ho buon senso' - Lo ha detto Donald Trump parlando nello Studio Ovale delle sue politiche contro la criminalità a Washington.