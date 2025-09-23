Kallas | Onu condanni azioni Russia cinico che membro permanete sicurezza cerchi di minare pace SOTT – Il video

(Agenzia Vista) New York, 22 settembre 2025 “Le Nazioni Unite e la comunità internazionale devono condannare chiaramente tali azioni. Si tratta di una violazione della Carta delle Nazioni Unite, che obbliga tutti gli Stati a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale degli altri Paesi, ed è particolarmente cinico che un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incaricato di salvaguardare la pace, cerchi attivamente di minarla. ” Così Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea, durante il suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Open.online