K Sport finalmente Osimo
Solo vittorie per le pesaresi. Le quattro provinciali domenica hanno incamerato il massimo del punteggio al termine di ogni singola e positiva prestazione. La classifica, nonostante si siano giocate solo 3 giornate è già sfilata: con il Fabriano Cerreto unica squadra a punteggio pieno. K Sport Montecchio. "A Osimo abbiamo conquistato tre punti importanti, in un clima quasi surreale per la presenza di oltre mille spettatori locali e non è stato facile – è il commento del dg della K Sport Matteo Mariani – l’Osimana sul suo campo da sempre qualcosa in più e a tratti ci ha messo in difficoltà pur non creando grattacapi al nostro portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sport in tv oggi: finalmente la Champions League, il programma completo
Un argento stra-conquistato da Andrea Dallavalle nel triplo. E no, non è un oro sfumato. Finalmente, la più grande soddisfazione per il 26enne di Gossolengo (Piacenza) che ha iniziato a vincere presto, figlio d'arte e con un fratello maggiore che gli ha indicato - X Vai su X
KSPORT MONTECCHIO GALLO. I gemelli Dominici di nuovo insieme; Altri-sport - Sport | il Resto del Carlino | Tutte le ultime notizie in tempo reale dall'Emilia Romagna e dalle Marche.
K-Sport fa sul serio, gran colpo a Osimo - Sport Montecchio Gallo espugna il "Diana" di Osimo con un successo che conferma la sua candidatura tra le squadre più temib ... Si legge su youtvrs.it
Fermignanese – K Sport: botta e risposta tra Izzo e Torelli - Finisce in pareggio, ma per la squadra di mister Protti è sufficiente per approdare ai quarti Torelli chiama, Izzo risponde, ma passa senza affanni il K- Come scrive youtvrs.it