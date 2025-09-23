Solo vittorie per le pesaresi. Le quattro provinciali domenica hanno incamerato il massimo del punteggio al termine di ogni singola e positiva prestazione. La classifica, nonostante si siano giocate solo 3 giornate è già sfilata: con il Fabriano Cerreto unica squadra a punteggio pieno. K Sport Montecchio. "A Osimo abbiamo conquistato tre punti importanti, in un clima quasi surreale per la presenza di oltre mille spettatori locali e non è stato facile – è il commento del dg della K Sport Matteo Mariani – l’Osimana sul suo campo da sempre qualcosa in più e a tratti ci ha messo in difficoltà pur non creando grattacapi al nostro portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - K Sport, finalmente Osimo