Juventus Women Girelli a cuore aperto | La candidatura al Pallone d’Oro è stata molto emozionante Il mio ritiro? Voglio dire questa cosa
Juventus Women, Cristiana Girelli si è espressa così a proposito della candidatura al Pallone d’Oro e del suo ritiro dal calcio. Un’emozione indimenticabile e un futuro ancora tutto da scrivere. Il giorno dopo essersi classificata al 16° posto nella graduatoria del Pallone d’Oro, Cristiana Girelli si racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. La bomber della Juventus Women ha parlato della gioia per un riconoscimento prestigioso e ha fatto chiarezza sul suo futuro, allontanando, per ora, l’ipotesi del ritiro. “Un’emozione e un segnale per il nostro calcio”. « Scoprire che le voci sulla mia candidatura erano diventate realtà è stato molto emozionante », ha confessato la numero 10 bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
