Juventus Women Como ufficiali data e orario del match della seconda giornata di Serie A femminile | quando giocheranno le bianconere

Juventus Women Como, definito il programma della seconda giornata: le bianconere scenderanno in campo di sabato allo stadio Pozzo-La Marmora. Mentre l’attesa per l’inizio della nuova stagione cresce, iniziano ad arrivare le prime certezze sul calendario. Dopo aver svelato il programma della prima giornata, che vedrà le bianconere, la Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficializzato nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2025, le date e gli orari per il secondo, attesissimo turno del campionato. La Juventus Women conosce dunque il suo programma per l’esordio casalingo stagionale, un appuntamento che le vedrà protagoniste nell’anticipo del sabato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Como, ufficiali data e orario del match della seconda giornata di Serie A femminile: quando giocheranno le bianconere

