Juventus valuta il futuro di Locatelli

Juve e il futuro di Locatelli La Juve valuta il futuro di Manuel Locatelli, che non è più intoccabile nonostante la fascia da capitano. Igor Tudor sembra pronto a rivedere le gerarchie a centrocampo, con il regista italiano che potrebbe attirare offerte dall'estero, soprattutto dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Vlahovic contro tutti: Comolli valuta cessione, rinnovo o risoluzione

Juventus, Vlahovic in uscita: Comolli valuta le soluzioni, nel mirino Osimhen

Tether (azionista Juventus) possiede riserve d’oro per quasi 7 miliardi di euro. Il CEO Ardoino: «Abbiamo il nostro caveau, l’oro è l’asset più sicuro di qualsiasi valuta nazionale»

Venezia-Juventus 2-3: un rigore di Locatelli manda i bianconeri in Champions; Juventus rivoluzionata contro la Fiorentina? Dai giocatori al modulo, le scelte di Thiago Motta in una partita chiave per il futuro; La Juventus valuta un aumento di capitale fino a un massimo di 110 milioni. Il comunicato.

Juve: Locatelli in Premier, lo scambio porta il suo erede - La Juventus non considera più incedibile Locatelli e attraverso uno scambio proprio con l'ex Milan potrebbe arrivare il sostituto ... Si legge su calciomercato24.com

Calciomercato Juventus: Locatelli e Koop non convincono del tutto. Idea Milinkovic-Savic per gennaio - Hilal La coperta a centrocampo è corta, e la Juventus se ne è accort ... Lo riporta calcionews24.com