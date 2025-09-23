di Marco Baridon Juventus Next Gen Torres LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ha ospitato Torres nel match valevole per la quarta giornata di Serie C. Bianconeri vittoriosi 2-1 grazie alle reti di Macca e Pedro Felipe, che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio di Musso. Juventus Next Gen Torres 2-1: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Torres. 6? Tiro Vacca – Il primo squillo del match porta la firma di Alessio Vacca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Torres 2-1: Pedro Felipe ribalta tutto nel finale, vittoria (meritata) al cardiopalma per i bianconeri