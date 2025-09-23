Juventus Next Gen Torres 2-1 LIVE | Pedro Felipe ribalta tutto bianconeri avanti!
di Marco Baridon Juventus Next Gen Torres LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita Torres nel match valevole per la quarta giornata di Serie C. vi racconterà live le emozioni di questo match. Juventus Next Gen Torres 2-1: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Torres. 6? Tiro Vacca – Il primo squillo del match porta la firma di Alessio Vacca. Faticanti verticalizza, sponda di Guerra per Vacca che controlla e apre il mirino: destro morbido, troppo centrale e bloccato in presa da Petriccione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex; Serie C | I convocati per Juventus Next Gen-Torres; LIVE | Serie C, Juventus Next Gen-Torres: segui la diretta.
Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Riporta tuttosport.com
Juventus Next Gen-Torres 0-0, bianconeri vicini al gol – LA DIRETTA - si fa male Musso colpito allo stomaco, ma non è nulla di grave. Secondo lanuovasardegna.it