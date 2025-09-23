Juventus Next Gen i bianconeri richiedono una challenge per un possibile tocco di braccio in area di rigore | ecco cosa è successo con l’FVS

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Next Gen, i bianconeri richiedono una challenge per un possibile tocco: tutti gli aggiornamenti. Nel finale incandescente della partita vinta in rimonta dalla Juventus Next Gen contro la Torres, c’è stato spazio anche per un episodio da moviola che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. All’87’, sul risultato di 1-1 e in pieno assedio bianconero, la panchina ha chiesto a gran voce un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area sarda. L’allenatore Brambilla ha deciso di utilizzare la sua “challenge”, il FVS (Field Video Support) a disposizione in Serie C, per richiamare l’attenzione dell’arbitro sull’episodio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen i bianconeri richiedono una challenge per un possibile tocco di braccio in area di rigore ecco cosa 232 successo con l8217fvs

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i bianconeri richiedono una challenge per un possibile tocco di braccio in area di rigore: ecco cosa è successo con l’FVS

In questa notizia si parla di: juventus - next

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex; Serie C | Juventus Next Gen-Torres | La partita; Juventus Next Gen-Torres 2-1: Musso non basta a sventare la crisi rossoblù.

juventus next gen bianconeriJuventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Segnala tuttosport.com

juventus next gen bianconeriGol Macca, inizia così la rimonta della Juventus Next Gen: conclusione perfetta del centrocampista che ha riaperto il match – VIDEO - Gol Macca, inizia così la rimonta della Juventus Next Gen: il VIDEO della rete del centrocampista bianconero Una prodezza balistica che riapre una partita complicatissima. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Bianconeri