di Marco Baridon Juventus Next Gen, che partenza per i bianconeri di Brambilla: la statistica con i punti conquistati dai bianconeri. Un avvio di stagione che fa sognare e che entra di diritto nella storia del progetto. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla sta viaggiando a un ritmo senza precedenti nel campionato di Serie C, come dimostrano inequivocabilmente i numeri dopo le prime sei giornate. La squadra non solo vince e convince, ma lo fa registrando la miglior partenza di sempre. I dati, messi a confronto con le sette stagioni precedenti, raccontano di una crescita esponenziale. Con 11 punti conquistati nelle prime sei partite, i giovani bianconeri hanno stabilito il loro nuovo primato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Next Gen, che partenza per i bianconeri di Brambilla! È il miglior avvio della storia della seconda squadra: il dato sui punti conquistati è incredibile