Juventus l’avvio di Tudor tra certezze e dubbi in attacco

Dieci punti raccolti e otto gol segnati: la Juventus di Igor Tudor ha iniziato il campionato con il piede giusto, considerando anche le difficoltà dell'estate segnata da cessioni pesanti e dal caso Vlahovic mai realmente chiuso. L'arrivo di rinforzi importanti nell'ultimo giorno di mercato ha acceso l'entusiasmo, ma resta la sensazione che il tecnico croato debba ancora trovare la formula ideale per il suo reparto offensivo. David, Openda e il rebus Vlahovic. Il nodo principale riguarda l'attacco. Jonathan David e Lois Openda sono stati presentati come due centravanti di livello, ma al momento Tudor non sembra intenzionato a schierarli insieme.

