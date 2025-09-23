Juventus | Carnevali rivela il retroscena Berardi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha svelato un retroscena affascinante su Domenico Berardi durante un evento sul 23 settembre 2025. Intervistato da Radio 24, Carnevali ha confermato una trattativa concreta con la Juventus nel 2023: "Ci fu una trattativa con la Juventus ma

Berardi e quel retroscena di mercato di Carnevali: lo ha confessato sull’ex obiettivo della Juventus. Cosa è successo lo scorso anno col Sassuolo

