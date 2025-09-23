Juventus Adzic resta a Torino | il retroscena che ha bloccato tutte le offerte di prestito

Un talento come Vasilije Adzic non si lascia partire, nemmeno per un'esperienza temporanea. È questa la linea dettata dalla Juventus e, soprattutto, dal suo allenatore Igor Tudor, che ha posto un veto assoluto su qualsiasi.

In questa notizia si parla di: juventus - adzic

