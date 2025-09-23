Juve Rocchi conferma | Non era rigore a Verona ma non esageriamo

Bologna, 23 settembre 2025 – Adesso è tutto più chiaro. Il designatore Aia Gianluca Rocchi ha fatto luce sui due episodi contestati al Bentegodi durante Verona-Juve: aveva ragione Tudor. Non c'era il rigore per il tocco di braccio di Joao Mario e c'era l'espulsione per la condotta violenta di Orban su Gatti. Brutta prestazione, dunque, sia dell'arbitro Rapuano che del Var Aureliano, ma al tempo stesso il designatore ha chiesto maggior collaborazione agli allenatori per limitare le proteste eccessive che spesso si sentono nei post partita. E Igor Tudor ci era andato giù duro: decisione vergognose di chi non ha mai giocato a calcio.

Verona Juve, Rocchi rivela: «Braccio Joao Mario? Non era rigore, decisione errata. Orban era da cartellino rosso, al VAR liquidano troppo velocemente il fatto. Tudor aveva ragione»

