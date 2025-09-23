Juve che beffa | Milinkovic tratta già con la rivale

Il centrocampista serbo può tornare in Italia: i bianconeri provano a chiudere, ma l’inserimento della big complica i piani Dopo il deludente pari a Verona, il tecnico bianconero Igor Tudor si ritrova con un centrocampo con crepe evidenti. Locatelli e Thuram reggono bene, ma Koopmeiners e il giovane Adzic arrancano, non sempre a loro agio nel sistema di gioco del mister. E tra i tanti nomi che potrebbero rinforzare il reparto, è avanzato, nelle ultime settimane, un nome su tutti: Sergej Milinkovic-Savic. Il “Sergente”, come lo chiamano ancora con affetto i tifosi della Lazio, ha raggiunto i 30 anni, e si ritrova con un contratto in scadenza a giugno 2026 all’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

