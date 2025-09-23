Juve Bremer non basta | ritorna il grande ex

Un volto noto dei bianconeri può tornare a gennaio per aiutare a quadrare la difesa, il ritorno del brasiliano non basta per il momento: la soluzione giusta per Tudor Per la Juventus, la stagione calcistica è iniziata in maniera discreta. I bianconeri mostrano di poter coltivare ambizioni di alto livello e di voler tornare a quei traguardi che competerebbero a un club dalla storia di cui sono in possesso. Ci sono stati elementi sicuramente positivi da sottolineare nelle prime partite dell’annata, ma sono emersi anche i primi problemi cui Tudor dovrà porre rimedio. Una buona notizia è stata il ritorno di Bremer in pianta stabile, dopo che il brasiliano era stato fermo per quasi tutta la stagione passata per via del grave infortunio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

