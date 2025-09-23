Le mosse dei torinesi sotto accusa, arriva la polemica sull’acquisto dell’ex Lipsia: sarebbero stati più opportuni altri acquisti, secondo un giornalista Lois Openda è stato uno degli acquisti principali della Juventus, a fine mercato, eppure è un nome che non ha convinto tutti. Di sicuro, non il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini, che ritiene, in un suo post su ‘X’, che la Juventus avrebbe potuto spendere meglio i 40 milioni investiti per il belga. La stessa cifra, spiega, avrebbe potuto essere investita per un profilo differente e più funzionale per la squadra. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, bocciato Openda: “Ecco chi si poteva prendere con quei soldi”