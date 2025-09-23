Juve Atalanta, Tudor studia l’attacco: Yildiz è l’unica certezza, Vlahovic, David, Openda, Zhegrova e Conceicao si giocano il posto. Una certezza e un oceano di dubbi, o meglio, di possibilità. La Juve ha ripreso oggi a lavorare alla Continassa in vista del big match di sabato contro l’ Atalanta, e Igor Tudor si trova di fronte a un “felice problema”: scegliere chi affiancherà l’intoccabile Kenan Yildiz in attacco. Come riportato da Sky Sport, se la presenza del talento turco dal primo minuto non è in discussione, si apre una vera e propria bagarre per le altre due maglie del tridente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Tudor inizia a disegnare l’undici ideale: Yildiz sicuro di una maglia, oltre a lui in cinque in corsa per due posti. Tutte le idee