Juve Atalanta solito testa a testa in attacco | chi titolare tra David e Vlahovic? Le ultime verso il big match dell’Allianz Stadium

Juve Atalanta, le gerarchie si ribaltano in vista del big match: il canadese parte favorito, ma il serbo ha qualche giorno per convincere il tecnico. La settimana che porta al big match contro l’ Atalanta  si apre in casa  Juventus  con un grande punto interrogativo. Il pareggio di  Verona  ha lasciato in eredità non solo due punti persi, ma anche una serie di riflessioni tattiche che  Igor Tudor  dovrà sciogliere in vista della sfida di sabato. Il dubbio più grande, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, riguarda il centro dellattacco: le gerarchie sembrano essersi ribaltate e, al momento,  Jonathan David parte in netto vantaggio su Dusan Vlahovic  per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

