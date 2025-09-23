Juve Atalanta solito testa a testa in attacco | chi titolare tra David e Vlahovic? Le ultime verso il big match dell’Allianz Stadium

Juve Atalanta, le gerarchie si ribaltano in vista del big match: il canadese parte favorito, ma il serbo ha qualche giorno per convincere il tecnico. La settimana che porta al big match contro l’ Atalanta si apre in casa Juventus con un grande punto interrogativo. Il pareggio di Verona ha lasciato in eredità non solo due punti persi, ma anche una serie di riflessioni tattiche che Igor Tudor dovrà sciogliere in vista della sfida di sabato. Il dubbio più grande, come riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarda il centro dell’attacco: le gerarchie sembrano essersi ribaltate e, al momento, Jonathan David parte in netto vantaggio su Dusan Vlahovic per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta, solito testa a testa in attacco: chi titolare tra David e Vlahovic? Le ultime verso il big match dell’Allianz Stadium

