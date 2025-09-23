Juve Atalanta piove sul bagnato per Juric! È emergenza totale | c’è lesione per un titolarissimo e un altro giocatore è in dubbio per il big match I dettagli

Juve Atalanta, l’esito degli esami non sorride a Juric: lesione di primo grado per quel titolare. Tutti i dettagli. Piove sul bagnato in casa Atalanta. In vista della difficile e prestigiosa trasferta di sabato contro la Juventus, il tecnico Ivan Juric deve fare i conti con un’emergenza infortuni che si aggrava di ora in ora. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono arrivati gli esiti degli esami strumentali per Hien e Nicola Zalewski, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Torino, e le notizie non sono affatto positive. La situazione peggiore è quella che riguarda l’esterno polacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta, piove sul bagnato per Juric! È emergenza totale: c’è lesione per un titolarissimo e un altro giocatore è in dubbio per il big match. I dettagli

