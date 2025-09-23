Juve Atalanta | Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato! Entusiasmo palpabile dei tifosi l’annuncio del club bianconero che rivela tutto

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta: Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato 27 settembre, ecco l’annuncio del club bianconero e tutti i dettagli. Un’onda di entusiasmo, una passione che travolge. La Juve di Igor Tudor ha riacceso il cuore del suo popolo e la risposta è arrivata, forte e chiara: la super sfida di sabato contro l’ Atalanta è ufficialmente sold out. L’Allianz Stadium si prepara a vestirsi a festa, in una cornice che si preannuncia spettacolare e interamente a tinte bianconere. Un Allianz Stadium tutto esaurito. L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 18:00. Nonostante manchino ancora diversi giorni, i biglietti per il big match della quinta giornata di Serie A sono andati polverizzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta allianz stadium sold out per il big match di sabato entusiasmo palpabile dei tifosi l8217annuncio del club bianconero che rivela tutto

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta: Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato! Entusiasmo palpabile dei tifosi, l’annuncio del club bianconero che rivela tutto

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione

Allianz Stadium sold out per Juventus-Atalanta!; Juve-Atalanta, altri infortuni per Juric: due ko fondamentali dopo CdK e Scalvini. Ma Lookman...; Napoli subito in 10 prova a resistere, ma il City abbatte il muro azzurro: gli inglesi vincono 2-0.

juve atalanta allianz stadiumJuventus, entusiasmo alle stelle: Allianz Stadium sold out per la sfida con l'Atalanta - La Juventus chiuderà il mese di settembre tra le mura amiche e potrà contare su tutto l'appoggio dei suoi tifosi. Da tuttomercatoweb.com

juve atalanta allianz stadiumAtalanta, emergenza infortuni in vista della Juventus: dubbi su Zalewski e Hien, fiducia per De Ketelaere - Atalanta in emergenza infortuni: Zalewski e Hien a rischio per la Juventus, fiducia per il rientro di De Ketelaere ed Ederson. calcioatalanta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Allianz Stadium