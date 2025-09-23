Juve Atalanta: Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato 27 settembre, ecco l’annuncio del club bianconero e tutti i dettagli. Un’onda di entusiasmo, una passione che travolge. La Juve di Igor Tudor ha riacceso il cuore del suo popolo e la risposta è arrivata, forte e chiara: la super sfida di sabato contro l’ Atalanta è ufficialmente sold out. L’Allianz Stadium si prepara a vestirsi a festa, in una cornice che si preannuncia spettacolare e interamente a tinte bianconere. Un Allianz Stadium tutto esaurito. L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 18:00. Nonostante manchino ancora diversi giorni, i biglietti per il big match della quinta giornata di Serie A sono andati polverizzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta: Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato! Entusiasmo palpabile dei tifosi, l’annuncio del club bianconero che rivela tutto