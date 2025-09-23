Juve Atalanta | Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato! Entusiasmo palpabile dei tifosi l’annuncio del club bianconero che rivela tutto
Juve Atalanta: Allianz Stadium sold-out per il big match di sabato 27 settembre, ecco l’annuncio del club bianconero e tutti i dettagli. Un’onda di entusiasmo, una passione che travolge. La Juve di Igor Tudor ha riacceso il cuore del suo popolo e la risposta è arrivata, forte e chiara: la super sfida di sabato contro l’ Atalanta è ufficialmente sold out. L’Allianz Stadium si prepara a vestirsi a festa, in una cornice che si preannuncia spettacolare e interamente a tinte bianconere. Un Allianz Stadium tutto esaurito. L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 18:00. Nonostante manchino ancora diversi giorni, i biglietti per il big match della quinta giornata di Serie A sono andati polverizzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione
Oro Champions: già 150 milioni a Inter, Juve, Atalanta e Napoli. L’Uefa paga subito la prima tranche alle 4 italiane: 41,89 milioni all’Inter, 38.20 milioni alla Juve, 35,16 milioni all’Atalanta e 34,54 milioni al Napoli #championsleague #uefa #fcinternazionale #J - facebook.com Vai su Facebook
? #Juve (dalla 4ª alla 12ª) 4ª giornata | Hellas Verona-Juventus -> sabato 20 settembre, ore 18:00; 5ª giornata | Juventus-Atalanta -> sabato 27 settembre, ore 18:00; 6ª giornata | Juventus-Milan -> domenica 5 ottobre, ore 20:45; 7ª giornata | Como-Juventus - - X Vai su X
Allianz Stadium sold out per Juventus-Atalanta!; Juve-Atalanta, altri infortuni per Juric: due ko fondamentali dopo CdK e Scalvini. Ma Lookman...; Napoli subito in 10 prova a resistere, ma il City abbatte il muro azzurro: gli inglesi vincono 2-0.
Juventus, entusiasmo alle stelle: Allianz Stadium sold out per la sfida con l'Atalanta - La Juventus chiuderà il mese di settembre tra le mura amiche e potrà contare su tutto l'appoggio dei suoi tifosi. Da tuttomercatoweb.com
Atalanta, emergenza infortuni in vista della Juventus: dubbi su Zalewski e Hien, fiducia per De Ketelaere - Atalanta in emergenza infortuni: Zalewski e Hien a rischio per la Juventus, fiducia per il rientro di De Ketelaere ed Ederson. calcioatalanta.it scrive