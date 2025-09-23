judo la pratese elena guarducci quinta in coppa europa a skopje

Prato, 23 settembre 2025 - Quinto posto finale, nella tappa di Coppa Europa di judo che si è svolta nelle scorse ore in Macedonia. E' questo il risultato con cui Elena Guarducci è tornata da Skopje. La judoka di Prato in forza all'Akiyama Settimo Torinese (che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato) si era arrampicata a suon di vittorie sino all'ultimo atto della competizione, arrivando a lottare per una medaglia di bronzo. Alla fine però, si è divuta arrendere alla rivale serba Natalija Prolica, al termine di un incontro combattuto. Nei mesi scorsi, Elena ha comunque conquistato una medaglia di bronzo ad Ostia nell'ambito della Coppa Italia A1, senza dimenticare il titolo di vice-campionessa italiana conquistato ad Ancona nell'ambito del campionato nazionale universitario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

