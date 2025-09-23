Jova celebra le nozze e canta I video impazzano sui social Che nasca un duetto con Ferro?

La notizia del matrimonio di Emiliano Segatori, celebrato sabato al Falconiere, continua a far parlare di sé. I video pubblicati da Lorenzo Cherubini e rilanciati dagli invitati hanno fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Non semplici clip da festa privata, ma la testimonianza di uno show improvvisato che ha messo in scena due protagonisti assoluti della musica italiana. Segatori è da anni assistente personale, autista e guardia del corpo sia di Jovanotti che di Tiziano Ferro. Segatori, da anni assistente personale e guardia del corpo di Jovanotti e Tiziano Ferro, non è solo un collaboratore ma una presenza di fiducia diventata parte della loro quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jova celebra le nozze e canta. I video impazzano sui social. Che nasca un duetto con Ferro?

