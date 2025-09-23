Jon Stewart, l’ex conduttore del The Daily Show, non le manda a dire. Nel suo ultimo intervento, ha commentato con la sua consueta ironia tagliente il ritorno di Jimmy Kimmel alla conduzione del suo late-night show su ABC, dopo la sospensione seguita alle proteste contro la sua cancellazione. “ Kimmel vola alto come l’Advil oggi “, ha scherzato Stewart, riferendosi alla conferenza stampa di Trump in cui il presidente ha collegato l’autismo all’uso di paracetamolo. Ma il vero bersaglio di Stewart è stato proprio Donald Trump. L’ex conduttore ha criticato duramente l’atteggiamento dei sostenitori dell’ex presidente, invitandoli a prendere una posizione netta di fronte alle sue continue “ prese di potere autoritarie “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jon Stewart a gamba tesa su Trump: “Non gliene frega più niente, vuole una dittatura”