Era lo scorso 18 settembre quando lo show del comico Jimmy Kimmel è stato interrotto dopo le critiche al presidente a stelle e strisce Donald Trump sull’omicidio di Charlie Kirk. Abc e Nexstar, colosso televisivo che gestisce la rete, hanno deciso di interrompere la messa in onda. E a distanza di quasi una settimana per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jimmy Kimmel torna sugli schermi Usa, ma sarà oscurato in molti stati