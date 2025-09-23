Jimmy Kimmel torna in tv | sospensione revocata dopo le polemiche

23 set 2025

Sospensione revocata per Jimmy Kimmel. Lo show condotto dal comico statunitense, fermato dalla Abc la scorsa settimana dopo le parole su Charlie Kirk, tornerà in onda nella serata di martedì 23 settembre. La scelta di interrompere la trasmissione aveva acceso il dibattito politico e mediatico. 🔗 Leggi su Today.it

