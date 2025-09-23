Jimmy Kimmel torna in tv | sospensione revocata dopo le polemiche
Sospensione revocata per Jimmy Kimmel. Lo show condotto dal comico statunitense, fermato dalla Abc la scorsa settimana dopo le parole su Charlie Kirk, tornerà in onda nella serata di martedì 23 settembre. La scelta di interrompere la trasmissione aveva acceso il dibattito politico e mediatico. 🔗 Leggi su Today.it
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
La Disney sfida Trump, Kimmel si riprende lo show sulla Abc Il "Jimmy Kimmel Live" non andava in onda sulla Abc dal 17 settembre, quando il comico suggerì che il killer di Charlie Kirk potesse essere emanazione dell'universo Maga #Disney #Trump #Jimmy - facebook.com Vai su Facebook
e così la #Disney resuscita lo show di Jimmy #Kimmel che aveva sospeso per le minacce di #Trump. Da domani si torna in onda.Le principesse e le sirenette ringraziano…anche Bamby è contento - X Vai su X
