Jimmy Kimmel torna in tv | cosa potrebbe esserci davvero dietro il suo reintegro su ABC
A meno di una settimana dalla sospensione, Walt Disney e ABC scelgono di far tornare in onda il late show del comico statunitense. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
