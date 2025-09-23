Jimmy Kimmel torna in televisione e lo show va di nuovo in onda Annullata la sospensione decisa la scorsa settimana
Riprenderà questa sera, 23 settembre, il Jimmy Kimmel Live! Ad annunciarlo è la stessa ABC che una settimana fa aveva sospeso la trasmissione del celebre intrattenitore statunitense, in seguito ad un suo commento sui fatti legati alla morte di Charlie Kirk. Durante questa settimana Kimmel non ha mai espresso la propria posizione, ricevendo la solidarietà da parte di diversi colleghi, a partire dal suo “maestro”, David Letterman. “Non si può licenziare qualcuno perché si ha paura che possa inveire contro un’amministrazione autoritaria e criminale che c’è ora all’interno dello Studio Ovale, è ridicolo, semplicemente non si può fare” aveva dichiarato negli scorsi giorni il padre fondatore del Late show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
Disney sfida Trump Lo show di Jimmy Kimmel torna in onda sulla Abc https://linkiesta.it/2025/09/jimmy-kimmel-torna-in-onda/… via @Linkiesta - X Vai su X
La Disney sfida Trump, Kimmel si riprende lo show sulla Abc Il "Jimmy Kimmel Live" non andava in onda sulla Abc dal 17 settembre, quando il comico suggerì che il killer di Charlie Kirk potesse essere emanazione dell'universo Maga #Disney #Trump #Jimmy - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy Kimmel torna in tv: la Disney revoca la sospensione dopo le polemiche; Jimmy Kimmel torna in tv: sospensione revocata dopo le polemiche; Jimmy Kimmel torna in tv: ABC annuncia la fine della sospensione del conduttore.
Jimmy Kimmel torna in tv. La rete Abc «riabilita» il comico sgradito a Trump - Il network (di proprietà della Disney) aveva sospeso lo show per alcune battute su Trump e sull'omicidio Charlie Kirk. Segnala msn.com
«Jimmy Kimmel è un perdente, sospeso per i bassi indici di ascolto»: la nuova linea della Casa Bianca dopo il ritorno in tv del comico - Un vero e proprio boicottaggio, moltissimi abbonamenti a Disney+, Hulu ed ESPN+ cancellati, il titolo azionario della Disney in perdita di quasi 4 miliardi di dollari. msn.com scrive