Riprenderà questa sera, 23 settembre, il Jimmy Kimmel Live! Ad annunciarlo è la stessa ABC che una settimana fa aveva sospeso la trasmissione del celebre intrattenitore statunitense, in seguito ad un suo commento sui fatti legati alla morte di Charlie Kirk. Durante questa settimana Kimmel non ha mai espresso la propria posizione, ricevendo la solidarietà da parte di diversi colleghi, a partire dal suo “maestro”, David Letterman. “Non si può licenziare qualcuno perché si ha paura che possa inveire contro un’amministrazione autoritaria e criminale che c’è ora all’interno dello Studio Ovale, è ridicolo, semplicemente non si può fare” aveva dichiarato negli scorsi giorni il padre fondatore del Late show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jimmy Kimmel torna in televisione e lo show va di nuovo in onda. Annullata la sospensione decisa la scorsa settimana