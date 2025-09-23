‘Jimmy Kimmel Live!’ torna su ABC dopo la sospensione | Disney conferma il ritorno martedì
Dopo una settimana di polemiche e una sospensione a tempo indeterminato, la Disney ha annunciato che ‘Jimmy Kimmel Live!’ tornerà in onda su ABC martedì sera. Lo show era stato fermato in seguito ai commenti del conduttore sull’omicidio di Charlie Kirk e alle pressioni arrivate dalla Federal Communications Commission (FCC). Indice. La sospensione e la decisione di Disney: Jimmy Kimmel Live! ritorna su ABC. I commenti di Jimmy Kimmel e la reazione della FCC. Le polemiche politiche e mediatiche. Il sostegno a Kimmel dalle celebrità. Le prospettive per ‘Jimmy Kimmel Live!’. FAQ su Jimmy Kimmel Live e la sospensione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
