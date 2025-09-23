‘Jimmy Kimmel Live!’ torna su ABC dopo la sospensione | Disney conferma il ritorno martedì

Atomheartmagazine.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di polemiche e una sospensione a tempo indeterminato, la Disney ha annunciato che ‘Jimmy Kimmel Live!’ tornerà in onda su ABC martedì sera. Lo show era stato fermato in seguito ai commenti del conduttore sull’omicidio di Charlie Kirk e alle pressioni arrivate dalla Federal Communications Commission (FCC). Indice. La sospensione e la decisione di Disney: Jimmy Kimmel Live! ritorna su ABC. I commenti di Jimmy Kimmel e la reazione della FCC. Le polemiche politiche e mediatiche. Il sostegno a Kimmel dalle celebrità. Le prospettive per ‘Jimmy Kimmel Live!’. FAQ su Jimmy Kimmel Live e la sospensione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

8216jimmy kimmel live8217 torna su abc dopo la sospensione disney conferma il ritorno marted236

© Atomheartmagazine.com - ‘Jimmy Kimmel Live!’ torna su ABC dopo la sospensione: Disney conferma il ritorno martedì

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel

Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc

“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show

Cerca Video su questo argomento: 8216jimmy Kimmel Live8217 Torna