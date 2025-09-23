Jimmy Kimmel la Disney annulla la sospensione | lo show torna in tv

Il Jimmy Kimmel Live, fermato dalla Abc la scorsa settimana, tornerà in onda nella serata di martedì 23 settembre. Lo show di Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione. Il Jimmy Kimmel Live, fermato dalla Abc la scorsa settimana, tornerà in onda nella serata di martedì 23 settembre. “Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Jimmy Kimmel, la Disney annulla la sospensione: lo show torna in tv

Jimmy Kimmel torna in televisione e lo show va di nuovo in onda. Annullata la sospensione decisa la scorsa settimana - Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione della scorsa settimana. Riporta ilfattoquotidiano.it

La Disney sfida Trump, Jimmy Kimmel torna in onda - In una aperta sfida alla Federal Communications Committee e a Donald Trump, la Disney ha fatto marcia indietro sulla sua decisione della scorsa settimana e deciso di riaprire le onde dell'etere al ... Secondo ansa.it