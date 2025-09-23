Jimmy Kimmel Jon Stewart festeggia il ritorno | Fingere di cancellare gli abbonamenti a Hulu ha funzionato
Anche Stephen Colbert ha dedicato a Kimmel l'apertura del suo monologo celebrando il ritorno del collega, che da stasera sarà nuovamente alla guida del suo show. Da stasera Jimmy Kimmel tornerà regolarmente alla guida del Late Show grazie anche alla mobilitazione del mondo di Hollywood e degli spettatori, che hanno minacciato boicottaggi a Disney ed ABC. I colleghi Jon Stewart e Stephen Colbert hanno celebrato il ritorno di Kimmel non la loro proverbiale ironia. "Il giovane Jimmy Kimmel sta tornando in televisione! Ve lo dico io, Jimmy Kimmel oggi vola alto come l'Advil. Il paracetamolo sta esplodendo, l'Advil ha detto, 'Che succede, figli di puttana? Avete mal di testa, a chi vi rivolgerete?" ha esordito Jon Stewart, ironizzando sulla crociata di Trump contro i rischi dell'uso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
