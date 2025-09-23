Jimmy Ghione il servizio sugli scontrini fa notizia | cosa è successo
Il volto inconfondibile di Striscia la Notizia ha colpito ancora. Questa volta, Jimmy Ghione ha puntato i riflettori su un tema che fa arrabbiare turisti e residenti: la differenza di prezzo sugli scontrini a seconda della provenienza del cliente. Una spremuta d’arancia, un tramezzino, un piatto di pasta: stesse ordinazioni, stesso bar o ristorante, ma conti diversi. Basta avere un accento straniero per ritrovarsi a pagare di più. Il servizio di Jimmy Ghione sugli scontrini a Roma. Il cuore dell’inchiesta è stata Roma, in quei giorni affollata dal Conclave e dal Giubileo, con le strade invase da pellegrini e visitatori internazionali. 🔗 Leggi su Dilei.it
