Jessica Morlacchi chi sono l’ex Davide e l’attuale compagno imprenditore Rosario

Nel corso della sua vita Jessica Morlacchi, esplosa giovanissima con la band i Gazosa, ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata e non si conosce molto riguardo le sue storie sentimentali. Davide sarebbe l’ex più “famoso” di Jessica Morlacchi, giovane pasticciere di 28 anni, su cui aveva dichiarato: “È buonissimo, ha un animo dolcissimo”. I due si sarebbero lasciati nel 2022 e la cantante ne ha parlato davanti a tutti a Oggi è un altro giorno. Inoltre proprio grazie a Serena Bortone, probabilmente, si sarebbero conosciuti: “Quando sono venuta qui a marzo ho conosciuto Serena – ha affermato la Morlacchi – e scambiando quattro chiacchiere le ho detto che dovevo trovare fidanzato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

