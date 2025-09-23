Jessica Morlacchi chi sono l’ex Davide e l’attuale compagno imprenditore Rosario

Nel corso della sua vita  Jessica Morlacchi, esplosa giovanissima con la band i Gazosa, ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata e non si conosce molto riguardo le sue storie sentimentali. Davide sarebbe l’ex più “famoso” di Jessica Morlacchi, giovane pasticciere di 28 anni, su cui aveva dichiarato:  “È buonissimo, ha un animo dolcissimo”.  I due si sarebbero lasciati nel 2022 e la cantante ne ha parlato davanti a tutti a  Oggi è un altro giorno.  Inoltre proprio grazie a  Serena Bortone, probabilmente, si sarebbero conosciuti:  “Quando sono venuta qui a marzo ho conosciuto Serena  – ha affermato la  Morlacchi  –  e scambiando quattro chiacchiere le ho detto che dovevo trovare fidanzato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

