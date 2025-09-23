Jesse Williams | Sono un quasi-italiano amo soprattutto la famiglia

Roma, 23 set. (askanews) - E' conosciuto in tutto il mondo come il dottor Jackson Avery di "Grey's Anatomy" ma ora Jesse Williams diventa un ex-marine, un po' scugnizzo, in "Hotel Costiera", la serie in sei episodi su Prime Video dal 24 settembre. Qui è un ex marine americano che torna nella sua terra d'origine, l'Italia, per risolvere problemi ai facoltosi ospiti di un albergo di lusso, guidato dai personaggi interpretati Tommaso Ragno e Maria Chiara Giannetta. Tra riprese dall'alto della costiera, diversi cliché, azione, commedia e dramma, lui diventa il "giustiziere gentile", l'uomo deciso ma tormentato, forte ma che nasconde molte fragilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jesse Williams: "Sono un quasi-italiano, amo soprattutto la famiglia"

Jesse Williams: «In America, se sei un artista ti dicono di non parlare d'altro, di restare al tuo posto, ma questa è una forma di censura. Dopo Grey's Anatomy, in Italia ho girato una serie sulla Costiera Amalfitana»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

