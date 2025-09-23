In archivio un altro weekend di Coppe. In quella della Divisione, evento aperto alle formazioni del nazionale, Serie B e Serie A2 (solo in un secondo momento arriveranno quelle di serie A), nella seconda giornata del turno preliminare lo Jesi stacca il pass per il turno successivo, mentre la vittoria del Corinaldo (A2) sull’ Audax Senigallia (B) rimanda il verdetto all’ultima giornata. Lo Jesi, prossima protagonista della serie A2, dopo la sconfitta nella gara di andata per 3-1, rimette ognuno al proprio posto, vincendo sulla matricola di serie B, Pasta di Camerino Gagliole per 6-0 (tripletta di Tittarelli e gol di Lupi, Lo Giudice e Lamedica), passando alla seconda fase. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Jesi "recupera" e passa il turno. Corinaldo si rimette in gioco